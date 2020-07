Vida Urbana PM recupera cinco veículos e prende dois suspeitos de receptação em Araguaína Ações recuperaram quatro motocicletas e um carro

Uma série de ações Polícia Militar recupera cinco veículos e deteve dois suspeitos, um adolescente e um homem, por receptação em Araguaína, Norte do Estado, nesta segunda-feira, 6. Foram quatro motocicletas e um carro recuperados. Em duas das ações, no Loteamento cidade Jardim e no Setor Araguaína-sul IV em Araguaína, a PM apreendeu um adolescente 17 anos e...