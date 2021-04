Vida Urbana PM recupera caminhonete da Secretaria de Meio Ambiente roubada de servidor por trio Três homens armados teriam rendido e amarrado o servidor público que estava com o veículo

A Polícia Militar recuperou uma caminhonete da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos roubada no final de março em Palmas. A apreensão ocorreu nesta quarta-feira, 8, após uma denúncia de uma moradora. Conforme a PM, o automóvel havia sido roubado por três homens no dia 30 de março no setor Santa Fé. No dia do crime o servidor da pasta, que es...