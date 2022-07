Vida Urbana PM recupera aparelhos celulares furtados durante evento em Miracema Policiais localizaram os objetos no Jardim Aureny IV após uma vítima procurar a polícia e rastrear o celular

A Polícia Militar (PM) recuperou 12 celulares neste sábado, 16 furtados durante o evento “Miracaxi”, que ocorre desde sexta-feira, 15, em Miracema, região central do estado. Os policiais localizaram o endereço da quadrilha no Jardim Aureny IV, região sul de Palmas. Após uma onda de furtos no evento, o serviço de inteligência do 6° Batalhão da Polícia Militar (6°BPM...