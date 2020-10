Vida Urbana PM realiza blitz com emprego de cães de farejadores de entorpecentes na TO-080 Buscas ocorreram em veículos em atitudes suspeitas e de transporte de passageiros

A Polícia Militar realizou uma blitz com a ajuda de cães farejadores para buscar entorpecentes nesta quarta=feira, 15, na TO-080. A ação preventiva e ostensiva buscou coibir o cometimento de crimes e não houve ocorrências durante a operação. A blitz ocorreu Posto Rodoviário Estadual (PRE) da rodovia no sentido Paraíso do Tocantins. A PM informou que o Grupo de Ope...