Vida Urbana PM publica contrato de R$ 2,7 mi para novo concurso e medida de admissão de militares da reserva Ambas medidas estão no Diário Oficial e, empresa contratada tem 30 dias para apresentar o edital

A Portaria nº 44/2020, que dispensa licitação, e contrata o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) para realização do novo concurso da Polícia Militar (PM) está publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 25. A instituição contratada irá realizar as três primeiras fases da seleção e o contrato tem o valor de R$ 2.764.800,00. Conforme a gest...