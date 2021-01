Vida Urbana PM prende suspeito de receptação de moto roubada e apreende maços e fichas de venda de cigarro Home relatou ter adquirido a moto pelo valor de R$ 1,6 mil

A Polícia Militar prendeu um homem, 58 anos, por receptação e apreendeu uma motocicleta com registro de furto/roubo em Xambioá. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 28, no setor Alto Bonito, e, além da moto, com o suspeito estavam dois maços de cigarro, cinquenta e sete fichas de controle de vendas de cigarro e cinco munições. Conforme a PM, durante patrul...