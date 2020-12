Vida Urbana PM prende sete suspeitos de tráfico e apreende maconha e cocaína em Palmas, Guaraí e Gurupi Ações apreenderam ainda dinheiros e outros materiais como celulares, motocicletas e objetos para embalar drogas

Ações da Polícia Militar (PM) terminaram com a prisão de ao menos sete pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Palmas, Guaraí e Gurupi. As detenções e apreensões de drogas ocorreram durante o final de semana após levantamento de informações e abordagens de suspeitos. Em Palmas, em duas ações a PM prendeu duas pessoas, uma em flagrante delito...