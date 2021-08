Vida Urbana PM prende quatro pessoas após serem flagradas com drogas, munições e armas em Dueré Ações começaram após um casal com drogas em uma moto ser preso

A Polícia Militar prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Dueré. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 26, e apreendeu porções de maconha e armamento com três homens 20,19, 23 anos e uma mulher de 20 anos. Conforme a PM, durante um patrulhamento no centro, os militares avistaram um casal em uma motocicleta em atitude suspei...