Vida Urbana PM prende quatro e apreende maconha, cocaína e crack escondidos em assoalho de carro na BR-010 Ainda na ação foram apreendidos aparelhos celulares e dinheiro

A Polícia Militar prendeu quatro homens com drogas escondidas dentro de um veículo durante uma abordagem em bloqueio policial na BR-010, em Natividade. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 22, e com o grupo estava 2,5 kg de uma substância análoga a maconha, 200 gramas de cocaína e 100 gramas de crack. Também foram apreendidos quatro aparelhos celulares e R$ 164,00. As equipe...