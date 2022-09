Vida Urbana PM prende por desacato homem que tentou evitar prisão de outro que descumpria medida protetiva Homem detido se interpôs entre os policiais e outro homem que era alvo do mandado e tentou impedir os militares com palavras de baixo calão

A Polícia Militar (PM) prendeu na madrugada desta quarta-feira, 7, por volta das 3h, um homem de 41 anos por desacatar policiais. Os militares cumpriam ordem de prisão de outro homem, por descumprimento de Medida Protetiva (MP) e de lesões corporais, na casa da mãe do suspeito, no Jardim Vitória, região sul de Palmas. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), ...