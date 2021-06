Vida Urbana PM prende mototaxista e adolescente com droga e outro homem com mudas de maconha no interior do TO Uma das ações ocorreu em Crixás do Tocantins e outra em São Bento do Tocantins

A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens e apreendeu um adolescente suspeitos de estarem envolvidos com o tráfico de drogas em Crixás do Tocantins e São Banto do Tocantins. As duas ações ocorreram no último sábado, 18, mas somente foram divulgadas pela força policial nesta segunda-feira, 21. Em Crixás, a PM prendeu um homem de 23 anos e apreendeu um adoles...