A Policia Militar (PM) prendeu um homem de 22 anos, em flagrante, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo nesta segunda-feira, 13, em Paraíso do Tocantins.

De acordo com a polícia, após receberem denúncia anônima de que dois suspeitos estariam traficando entorpecentes na rua 19, do setor Jardim América, uma equipe abordou pessoas com as mesmas características repassadas e, ao se aproximarem, um fugiu e o outro permaneceu no local.

Durante a busca os policiais localizaram em um cômodo abandonado, que era usado pelos suspeitos, uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 44, uma balança, quatro munições, 430 gramas de substância análoga à maconha, duas facas, dois aparelhos celulares e R$ 210,00 em espécie.

O suspeito recebeu voz de prisão e o material apreendido. O homem acabou autuado em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.