Vida Urbana PM prende homem suspeito de matar mulher a facadas enquanto segurava o filho em Araguaína A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu ao chegar no hospital

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 36 anos, suspeito de matar uma mulher a facadas enquanto ela segurava seu filho no colo em Araguaína. O caso ocorreu neste domingo, 16, e o preso estava com a arma utilizada no crime na hora da prisão. Conforme a PM, uma equipe se deslocou até o setor Araguaína Sul e recolheu o depoimento de uma testemunha que di...