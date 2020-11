Vida Urbana PM prende homem por Tráfico de drogas em Santa Fé do Araguaia Suspeito estava com um celular, uma balaclava, duas facas e 20 papelotes de maconha e crack

A Polícia Militar prendeu, na tarde de sábado, 21, um homem, 18 anos, por tráfico de drogas no Setor Planalto em Santa Fé do Araguaia. Com o suspeito, os policiais localizaram um smartphone, uma balaclava de cor preta, duas armas brancas, tipo faca, e papelotes de substâncias análogas a maconha e crack. Durante patrulhamento no local, a equipe de...