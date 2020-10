Vida Urbana PM prende homem e mulher suspeitos de tráfico de drogas no fim de semana em Palmas e Araguaína Homem tentou se desfazer dos papelotes de cocaína, mas acabou detido; mulher estava com tabletes de maconha e cocaína. Um segundo suspeito na Capital conseguiu fugir durante a ação

Duas pessoas, um homem de 18 anos e uma mulher de 20 anos, foram presas por suspeita de tráfico de drogas em Araguaína e Palmas no final de semana. As ações são da Polícia Militar (PM) ocorridas na noite de último sábado, 24. Conforme a PM, em Araguaína, no Setor Tocantins, o homem estava em uma motoneta com e cinco papelotes de substância análoga a cocaín...