Vida Urbana PM prende dupla por tráfico de drogas e apreende arma de fogo em Santa Maria Ação apreendeu drogas prontas para a venda e também enterradas em quintal de residência

A Polícia Militar do Tocantins prendeu dois homens, de 22 e 28 anos, suspeitos de tráfico de drogas em Santa Maria do Tocantins. O caso ocorreu nesta terça-feira, 29. Foram apreendidos 30 papelotes de substância análoga à maconha prontos para comercialização, além de um tablete de aproximadamente 300g enterrado no quintal de uma residência. A PM também apreen...