PM prende dois suspeitos em tentativas de assaltos a comércios em Gurupi e Araguaína

A Polícia Militar prendeu, em flagrante, dois homens suspeitos de tentar realizar roubos em estabelecimentos comerciais em Gurupi e Araguaína. As ações nas duas cidades ocorreram nesta quarta-feira, 16, e nos dois casos os suspeitos estavam com motocicletas furtadas no dia anterior. Gurupi Em Gurupi, a PM deteve um jovem, de 25 anos, quando tentava as...