Vida Urbana PM prende dois suspeitos de tráfico e apreende crack e maconha no Norte do Estado Apreensões de drogas e outros objetos aconteceram em Augustinópolis e Sítio Novo; já em Buriti homem é preso com arma de fogo escondida na cintura

A Polícia Militar prendeu dois homens, ambos de 22 anos, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na região do Bico do Papagaio. A ação ocorreu na noite desta segunda-feira, 10, em Augustinópolis e Sítio Novo. Além de drogas, os policiais também apreenderam diversos objetos com os presos. Conforme a PM, a primeira prisão aconteceu em Augustinópolis quando...