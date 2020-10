Vida Urbana PM prende dois homens suspeitos de furtar um condomínio de luxo na orla de Palmas Detenção ocorreu após PM ser acionada por porteiro de residencial que viu a dupla invadido o local

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de um furto em um condomínio de luxo da orla 14, do píer da praia da Graciosa, em Palmas. A ação ocorreu nesta terça-feira, 13, quando a PM acionada pelo porteiro do condomínio se deslocou até residencial o local. Conforme a PM, o porteiro do condomínio percebeu pelo sistema de câmeras que dois homens haviam invadi...