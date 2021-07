Vida Urbana PM prende dois homens suspeito de envolvimento com tráfico de drogas em Gurupi Um dos homens tentou jogar fora a droga e fugir, mas acabou preso

A Polícia Militar prendeu dois homens, de 18 e 27 anos, por tráfico de drogas nesta terça-feira, 6, no setor São José, em Gurupi. Conforme a PM, durante um patrulhamento, quando os suspeitos foram abordados, um deles dispensou um invólucro em uma planta e tentou fugir. Já o outro homem permaneceu no local e estava com duas porções de maconha com 44 gra...