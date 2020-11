Vida Urbana PM prende dois homens com porções de cocaína e comprimidos de ecstasy Também foram apreendidos celulares e uma motocicleta

A Polícia Militar prendeu dois homens, de 18 e 22 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Gurupi. A detenção ocorreu neste sábado, 14, quando, com os dois, os militares encontraram 12 porções de substância análoga à cocaína, 11 comprimidos de ecstasy. Também estava com os suspeitos dois aparelhos celulares, dinheiro e uma motocicleta. O valor apreen...