Vida Urbana PM prende dois foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto em Porto Nacional e Dianópolis Um dos suspeitos já teriam passagens por vários crimes e o segundo seria autor de um assassinato

A Polícia Militar prendeu dois homens foragidos da Justiça neste fim de semana em Porto Nacional e em Dianópolis. Um dos suspeitos já teriam passagens por vários crimes e o segundo seria autor de um assassinato. No domingo, 11, por volta da 18 horas, no distrito de Luzimangues, a PM capturou um foragido da justiça com mandado de prisão em aberto considerado de alt...