Vida Urbana PM prende cinco homens e apreende adolescente por suspeita de roubo em comércio de Araguaína Duas armas de fogo, celulares, relógios, drogas e dinheiro foram apreendidos na ação

A Polícia Militar prendeu cinco homens e apreendeu um adolescente suspeito do roubo de um comércio em Araguaína. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira, 17, no Setor Parque Bom Viver em Araguaína, e com o grupo estavam duas armas, um revólver e uma garrucha, além de três relógios, dez aparelhos celulares e uma motocicleta. Conforme a PM, ao chegar...