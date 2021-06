Vida Urbana PM mantém data do concurso e diz dialogar com a Prefeitura de Araguaína para fazer provas na cidade Araguaína proibiu entradas e saídas da cidade a partir de um lockdown que começa na quinta-feira, 3, e segue até a segunda-feira, 7; está prevista para o domingo, 6, em 20 cidades

Após a divulgação de novos decretos municipais, que endurecem as regras contra a Covid-19, a Polícia Militar destaca que as provas do concurso público para os quadros da PM continuam marcadas para o próximo domingo, 6. A corporação está em contato com as prefeituras das cidades, onde haverá aplicação das provas, em especial Araguaína, que decretou lockdown a partir da próxima quinta-feira, 3, até a próxima segunda-feira, 7. Conforme a PM, o Estado envia todos os esforços para efetivar este importante concurs...