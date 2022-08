Vida Urbana PM localiza corpo de caseiro em avançado estado de decomposição em Luzimangues A suspeita é de que o caseiro lavava roupas no rio, passou mal, caiu na água e morreu por afogamento; vítima faria 54 anos no próximo dia 16

A Polícia Militar (PM) localizou na manhã deste domingo, 7, um corpo em avançado estado de decomposição no Ribeirão Santa Luzia, em Luzimangues, distrito de Porto Nacional. Conforme a PM, equipes receberam um chamado para atender uma ocorrência de localização de cadáver no leito do ribeirão, ao chegar no local, os policiais confirmaram os fatos e que, possivelmente, o home...