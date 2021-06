Vida Urbana PM identifica trio suspeito de arrombar loja e furtar R$ 40 mil em produtos em São Bento Após denúncia da vítima, PM encontrou os suspeitos hospedados em uma quitinete com os objetos furtados

A Polícia Militar identificou um grupo suspeito de ter arrombar um estabelecimento comercial e furtado R$ 40 mil em produtos em São Bento do Tocantins. A ação ocorreu nesta terça-feira, 8, com a prisão de um homem, de 21 anos, uma mulher, de 20 anos e a apreensão de um adolescente de 17 anos. Conforme a PM, com as informações do furto repassadas pela p...