Um empresário de 46 anos, suspeito de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo acabou preso na madrugada deste domingo, 1° de outubro em Colinas do Tocantins. As informações são da Polícia Militar.

Segundo a corporação, o flagrante ocorreu no momento em que militares faziam patrulhamento no centro da cidade e viram o carro do empresário parado na contramão “com parte do veículo na calçada e parte na rua”, divulgou.

De acordo com a polícia, o som do veículo estava alto e, ao se aproximarem, perceberam que o empresário estava dormindo. Ao seu lado, no banco do passageiro, havia uma pistola Taurus calibre 9 mm, com munições.

Os militares o acordaram e “perceberam que o indivíduo havia ingerido bebida alcoólica”. A polícia informou que o empresário acabou preso e levado à delegacia. A arma foi recolhida e apreendida.