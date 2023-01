Vida Urbana PM diz estar reunida com Exército para desmobilizar acampamento bolsonarista em Palmas A operação pode ser realizada nas próximas horas pelas forças de segurança

Mesmo sem cumprir a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, que determina a dissolução total dos acampamentos de bolsonaristas em todo país no prazo de 24h, a Polícia Militar (PM) diz estar reunida com o Exército para cumprir a determinação. A nota divulgada nesta segunda-feira, 9, afirma que “a operação será realizada nas próximas horas pelas forças de seg...