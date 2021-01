Vida Urbana PM detém suspeitos e recupera motos em Santa Maria e Xambioá; apreende itens furtados em Goiaitins Três ações ocorreram nos últimos dois dias no interior do Tocantins

A Polícia Militar prendeu três homens, apreendeu um adolescente e recuperou duas motocicletas, além de vários objetos roubados em três ações no interior do Estado. As ações ocorreram nesta quinta-feira, 21, e quarta-feira, 20, em Santa Maria, Xambioá e Goiatins. Em Santa Maria do Tocantins, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED) recupe...