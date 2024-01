O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou sinais de agressão física na cabeça e braços do tenente da reserva Francisco Sousa Luz Neto, 61 anos, encontrado morto em dezembro, no lago de tratamento do esgoto do município de Guaraí. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou a informação por meio de nota ao Jornal do Tocantins nesta quarta-feira, 17.

A pasta também informou que o policial foi morto antes de ser descartado no lago e que as investigações são conduzidas pela 5ª Divisão Especializada de Combate ao Crime Organizado (Deic) de Guaraí.

Luz Neto estava desaparecido desde o dia 22 de dezembro de 2023 e o corpo foi encontrado por volta das 6h do dia 26. Na terça-feira, 16, funcionários da Estação de Tratamento de Esgoto de Guaraí localizaram o carro Hyundai/Hb20s, que pertence ao policial, no mesmo local onde encontraram o corpo.

O veículo foi retirado do local e vai passar por perícia para “encontrar elementos que possam auxiliar a elucidar o caso”, divulgou a SSP. Ele deixou a esposa e um filho de 14 anos.