As forças policiais que estão no encalço do grupo criminoso que tentou assaltar a cidade de Confresa (MT) localizaram integrantes em uma sede de fazenda, na zona rural de Pium e um novo confronto foi registrado por volta das 17h30 desta terça-feira, 18. Segundo a Polícia Militar, o tiroteio ocorreu na Fazenda Vale Verde, próximo ao trevo do Café da Roça, zona rural de Pium.

De acordo com o porta-voz da Polícia Militar, Major Morais, não é possível ainda quantificar se houve alguma pessoa alvejada.

"O confronto aconteceu na sede da Fazenda Vale Verde, dentro daquele perímetro que a gente estabeleceu, nas proximidades do projeto Canguçu, no raio de 50km".

Ainda segundo o major, houve uma intensa troca de tiros e ainda não há informações sobre a quantidade de pessoas sitiadas.

"Não sabemos exatamente quantas pessoas tem lá dentro da sede, essa aproximação não foi possível ainda. É possível que a gente consiga fazer ela realmente só pela manhã, quando tiver luz, durante a noite é muito complicado por não sabermos exatamente se tem pessoas lá que podem ainda responder a tiro".

De acordo com a PM, o cerco será mantido na sede para que, pela manhã, a equipe consiga conferir a situação.