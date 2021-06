Vida Urbana PM apreende maconha e crack com mulheres em travessia de balsa entre o MA e o TO Uma das mulheres ainda tentou impedir que os policiais revistaram a sacola com as drogas

A Polícia Militar (PM) prendeu uma mulher, de 20 anos, e apreendeu uma menor, com idade não informada, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no povoado de Bela Vista, em São Miguel do Tocantins. A ação ocorreu nesta terça-feira, 8, após as duas atravessarem a balsa de Imperatriz (MA) para o Tocantins com uma sacola de maconha e crack. Conforme a PM, ...