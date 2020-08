Vida Urbana PM apreende duas motocicletas abandonadas em matagais com registro de furto no Sul do Estado As motocicletas foram encontradas após denúncias à PM

A Polícia Militar localizou e apreendeu duas motocicletas com registro de furto neste domingo, 3º, em São Salvador do Tocantins e Aliança, Sul do Estado. Os dois casos ocorreram após denúncias recebidas pela força policial . Conforme a PM, em São Salvador uma testemunha abordou militares e informou que havia uma motocicleta abandonada às margens da TO-387. Ao se ...