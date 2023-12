A Polícia Militar do Tocantins (PM-TO) apreendeu cerca de 2 kg de maconha e cocaína além de uma arma de fogo ilegal e uma faca durante patrulhamento no município de Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado, na segunda-feira, 11. O suspeito conseguiu fugir para uma área de mata e não havia sido localizado até a publicação da matéria.

Segundo a PM, a apreensão ocorreu no setor Oeste, entre a rua Bernardino Maciel com a rua Piauí, quando avistaram um homem, não identificado, com atitude suspeita e um volume de objeto na cintura.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu para o interior de uma residência, deixando cair uma arma de fogo ilegal no chão.

Os militares ainda informaram que ao entrarem na casa, encontraram uma maleta de pistola, um tablete de maconha com peso de aproximadamente de 376g, além de três sacolas com cocaína com cerca de 1.1 kg, embalagens de plástico e uma faca.

A PM estima que as drogas apreendidas tenham o valor de R$ 55 mil e foram levadas para a 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Paraíso do Tocantins.