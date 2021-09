Vida Urbana PM apreende carga com mais de 100 maços de cigarros contrabandeados na TO-222 Carga não possuía nenhum tipo de documentaçãoCo

Uma carga com 106 maços de cigarros e R$ 630,00 foram apreendidas pela Polícia Militar no posto de fiscalização de Barra da Grota, de Araguaína. A apreensão aconteceu durante mais uma etapa da Operação Hórus na sexta-feira, 17. Conforme a PM, um patrulhamento ocorria na TO-222 quando, na altura do KM 117, uma equipe deu ordem de parada a um motorista. Após a...