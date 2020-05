Vida Urbana PM apreende armas e objetos furtados e prende suspeitos de diferente crimes no fim de semana Ações aconteceram nas cidades de Gurupi, Darcinópolis, Aliança, Presidente Kennedy, Lagoa do Tocantins e Augustinópolis

Ações da Polícia Militar (PM) de Sul a Norte do Tocantins resultaram em prisões de suspeitos e apreensões de objetos ilícitos no final de semana. Também houve prisões de suspeitos foragidos por diferentes crimes. As ocorrências foram registradas em Gurupi, Darcinópolis, Aliança, Presidente Kennedy, Lagoa do Tocantins e Augustinópolis. Sexta Na sexta-feira, 1º, a PM em A...