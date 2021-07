Vida Urbana PM apreende adolescente por suspeita de receptação com moto roubada há dez anos em Babaçulândia Veículo estava com a placa sem lacre e militares suspeitaram da situação

A Polícia Militar apreendeu um adolescente, de 16 anos, suspeito de ato infracional análogo a receptação em Babaçulândia. A ação ocorreu neste domingo, 11, e o menor estava com uma motocicleta com registro de roubo há quase dez anos. Conforme a PM, em um patrulhamento no setor Central a equipe avistou a moto que estava com uma placa sem lacre. Ao realizarem a veri...