Vida Urbana PM ameaça colega de farda com arma diante de multidão no centro de SP Segundo as imagens, um PM aponta a pistola calibre ponto 40 em direção à face do colega de farda, enquanto discute com ele

Um policial militar ameaçou outro com uma arma por volta das 14h30 desta sexta-feira (4) na esquina entre as ruas Santa Ifigênia e Timbiras, no centro de São Paulo. Vídeos gravados por celular mostram o desentendimento entre os dois PMs fardados diante da uma multidão. A corporação afirmou ter retirado os dois policiais militares "imediatamente" do serviço. "O Com...