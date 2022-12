Vida Urbana PM afirma que viatura era conduzida sob intensa chuva e baixa visibilidade ao atropelar homem Vítima morreu na madrugada desta terça-feira, 6, enquanto retirava árvore caída na rodovia, a serviço da concessionário responsável pelo trecho

A Polícia Militar do Tocantins (PM) informou na tarde desta terça-feira, 6, que o policial militar lotado no Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED), conduzia uma viatura “num momento de intensa chuva e pouca visibilidade”, quando atropelou um funcionário em serviço na BR-153 no sul do estado. O acidente ocorreu na região de Dueré, na altura do km ...