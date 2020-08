Vida Urbana Planalto bloqueia verbas e governo interrompe combate ao desmatamento na Amazônia Com bloqueio de mais de R$ 60 milhões, combate ao incêndio no Pantanal também será suspenso a partir de segunda-feira (31)

Devido a cortes de verbas articulados pelos ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Braga Netto (Casa Civil), o Ministério do Meio Ambiente comunicou nesta sexta-feira (28) que irá interromper operações de combate ao desmatamento na Amazônia. Também serão suspensas as ações para apagar os incêndios que atingem o Pantanal. As duas ofensivas serão suspensas a...