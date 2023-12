Vida Urbana Pizzaiolo de 32 anos é detido durante agressão à esposa e é solto após audiência de custódia Ele vai ter de cumprir medidas protetivas e de caráter informativo à Justiça para não voltar a ser preso

Policias encontraram um pizzaiolo de 32 anos, sem profissão definida em meio aos ataques à mulher, uma diarista de 32 anos, na avenida F, no Jardim Aureny IV, por volta das 6h20 desta sexta-feira, 15. Os dois policiais viram a mulher tentando escapar do homem, que estava em casa. Ela relatou aos militares que após uma discussão com o homem, de quem tenta se separa...