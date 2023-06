Vida Urbana Pizzaiolo é preso suspeito de agredir a esposa grávida na véspera do Dia dos Namorados Durante depoimento realizado na delegacia de Porto Nacional, o homem de 27 anos negou ter agredido a estudante de 21 anos que está grávida de seis meses e com quem tem dois filhos

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite de domingo, 11, véspera do Dia dos Namorados, um pizzaiolo de 27 anos por posse irregular de arma de fogo, ameaça e violência doméstica contra a esposa grávida, uma estudante de 21 anos, em Porto Nacional, região central do Estado, no bairro Nova Pinheirópolis. De acordo com o Boletim de ocorrência realizado na 11ª Central de Ate...