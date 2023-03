Vida Urbana Pitbull solto em quadra é contido por bombeiros e militares e dono se revolta com a ação Garçom dono do animal reclamou por encontrar portão aberto e o animal amarrado em uma árvore do quintal

Bombeiros e militares contiveram um pitbull que estava solto na quadra 305 Norte em Palmas, na terça-feira, 14, mas a ação gerou indignação no casal proprietário do animal. Durante a manhã, um chamado via Sistema Integrado de Operações (SIOP), que centraliza as chamadas para forças de segurança e trânsito, levou bombeiros e militares até um endereço na reg...