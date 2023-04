A pista no km 679 da BR-153, em Cariri do Tocantins, leste do estado, ficou interditada totalmente na manhã desta quarta-feira, 19, devido um caminhão com bovinos sair da pista e tombar.

Segundo a Ecovias do Araguaia, empresa responsável pelo trecho, a pista ficou interditada por cerca de 60 minutos para o transbordo de carga viva. O acidente aconteceu por volta do meio-dia e a rodovia foi liberada parcialmente às 13h.

Segundo a empresa, o motorista do veículo não se feriu e também não houve danos e ferimentos aos animais.