Vida Urbana Pista da BR-226 em Palmeiras do Tocantins é totalmente interditada após caminhão tombar Condutores devem usar o desvio pelo município de Angico

Na manhã desta terça-feira, 26, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditaram totalmente o trecho do km 25, na BR 226, em Palmeiras do Tocantins, extremo norte do Estado, após um caminhão tombar e espalhar a carga na pista. A PRF informou que o acidente ocorreu por volta das 6h30 e que os condutores devem fazer o desvio pelo município de Angico. A ocor...