Vida Urbana Piracema vai até o próximo dia 28 e Naturatins intensifica fiscalizações no Estado O órgão orienta que qualquer cidadão pode fazer denúncias de crimes ambientais de forma anônima e gratuita utilizando os canais do instituto

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) realiza, durante o período de carnaval, ações de fiscalização no combate à pesca predatória na piracema. A proibição da pesca no Tocantins teve início no dia 1º de novembro e segue até o próximo dia 28. Durante esse tempo proibida a pesca em todas as suas modalidades, nos rios, lagos ou qualquer outro ...