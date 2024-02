Após quatro meses, o período de piracema chega ao fim nesta quarta-feira, 28. No Tocantins, a pesca será permitida para todos que possuem a licença emitida pelo Instituto Natureza do Tocanitns (Naturatins). Durante o período de piracema, pescados, redes e outros objetos foram apreendidos pelo órgão ambiental.

A proibição da pesca no período de piracema é feita por causa da "subida dos peixes", momento em que ocorre a reprodução desses animais. Mesmo com o fim da piracema ainda há restrições em relação ao transporte de pescado, nas baciais dos rios Tocantins e Araguaia. No ano passado, o estado divulgou uma lista de espécies que podem ser pescadas, mas com limite de tamanhos.

A licença para pesca amadora é feita pelo Naturatins por meio do Sistema Integrado de Gestão Ambiental (Sigam).

Pescado apreendido

No Tocantins, uma operação do Naturatins realizadas em fevereiro nas regiões norte, sul e central do estado resultou na apreensão de 64 quilos de pescado, 2.250 metros de redes de emalhar e armas de fogo de fabricação caseira. Além da aplicação de uma multa no valor de R$ 30 mil por introdução de espécie exótica em águas jurisdicionais brasileiras, sem licença ambiental ou em desacordo com a mesma.

No sul do estado, houve vistoria em embarcações com apoio do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA). Em um deles, foram apreendidos 34 kg de pescados e três armas de fogo.

Conforme o Naturarins, o material apreendido foi levado para a sede do órgão na capital. Depois será destinado á reciclagem. Os peixes apreendidos ainda vivos foram devolvidos aos rios e o restante recolhido.