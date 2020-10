Vida Urbana Piracema no Tocantins terá início no dia 1º de novembro Portaria com regras está publicada no Diário Oficial de quinta-feira, 23

Portaria/Naturatins nº 124/2020 do Instituto Natureza do Tocantins fixa o período de defeso da Piracema a partir de 1º de novembro de 2020 até 28 de fevereiro de 2021. A publicação está no Diário Oficial de quinta-feira, 22. Segundo comunicado do órgão, no período fica proibida a pesca em todas as suas modalidades, nos rios, lagos ou qualquer outro cur...