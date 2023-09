Redação Jornal do Tocantins

Um pintor de 28 anos levou um choque elétrico enquanto trabalhava em uma loja situada na Rua 21 de abril, Bela Vista em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira, 6 e os bombeiros foram acionados.

De acordo com os militares, no momento do acidente a vítima utilizava um cabo extensor para pintura, onde por acidente atingiu a rede elétrica de alta tensão. O pintor sofreu dois pontos de queimaduras de 2º grau nas mãos e de 3º grau na coxa direita.

Quando os bombeiros chegaram a vítima estava caída, consciente, mas confusa. O homem queixava-se de dores nas regiões dos ferimentos.

O homem recebeu cuidados da equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) que estava em apoio no atendimento e depois o levaram para o Hospital Regional de Paraíso.