Pintor e gari são presos em flagrantes suspeitos de furto de fios de cobre no projeto São João

Um pintor de 39 anos, natural de Dianópolis, morador do Taquari, e um gari de 32 anos, morador do Jardim Aureny III, foram presos na noite de quinta-feira, 28, por dois policiais militares da Força Tática dentro de uma estação de abastecimento do projeto de fruticultura irrigada São João, no município de Porto Nacional, vizinho à capital. Os dois homens estava...